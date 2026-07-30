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        Tunceli'de dağlık alanda ayağı kırılan kadın için ambulans helikopter havalandı

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde gezmek için gittiği dağlık alanda düşüp ayağından yaralanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 22:15 Güncelleme:
        Tunceli'de dağlık alanda ayağı kırılan kadın için ambulans helikopter havalandı

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde gezmek için gittiği dağlık alanda düşüp ayağından yaralanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Düzgün Baba Dağı’na gezmeye giden G.A'nın patikada dengesini kaybedip düşmesi sonucu ayağı kırıldı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, Munzur Arama Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Arazi şartlarının G.A'nın sedyeyle taşınmasını zorlaştırması üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi.

        Dağlık alana iniş yapan helikopter, yaralıyı bulunduğu yerden alarak Tunceli Devlet Hastanesine getirdi.

        G.A, burada tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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