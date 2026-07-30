Tunceli'de dağlık alanda ayağı kırılan kadın için ambulans helikopter havalandı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde gezmek için gittiği dağlık alanda düşüp ayağından yaralanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Düzgün Baba Dağı’na gezmeye giden G.A'nın patikada dengesini kaybedip düşmesi sonucu ayağı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Munzur Arama Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arazi şartlarının G.A'nın sedyeyle taşınmasını zorlaştırması üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi. Dağlık alana iniş yapan helikopter, yaralıyı bulunduğu yerden alarak Tunceli Devlet Hastanesine getirdi. G.A, burada tedavi altına alındı.

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