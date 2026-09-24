Tunceli'de deprem senaryosuyla arama kurtarma ve tahliye tatbikatı yapıldı

Senaryo gereği merkez üssü Erzincan olan 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçede hasar gören bir binada arama kurtarma çalışması yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilçede düzenlenen "Bölgesel Deprem Tatbikatı"na AFAD, UMKE, Türk Kızılay, itfaiye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türk Telekom, TEDAŞ, Munzur Arama Kurtarma, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçleri katıldı.

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