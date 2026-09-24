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        Tunceli'de deprem senaryosuyla arama kurtarma ve tahliye tatbikatı yapıldı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ekiplerin koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 20:26 Güncelleme:
        Tunceli'de deprem senaryosuyla arama kurtarma ve tahliye tatbikatı yapıldı

        Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ekiplerin koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilçede düzenlenen "Bölgesel Deprem Tatbikatı"na AFAD, UMKE, Türk Kızılay, itfaiye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türk Telekom, TEDAŞ, Munzur Arama Kurtarma, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçleri katıldı.

        Senaryo gereği merkez üssü Erzincan olan 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçede hasar gören bir binada arama kurtarma çalışması yapıldı.

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        Ekiplerin koordineli müdahalesiyle binadaki yaralı sedyeyle ambulansa taşındı, okullarda da öğrenciler tahliye edildi.

        Pülümür Kaymakamı Mehmet Akif Temur da tatbikatı izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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