Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de itfaiyenin dalgıçları Munzur Çayı'ndaki zorlu eğitimlerle her an göreve hazır

        Tunceli'de itfaiyenin dalgıçları Munzur Çayı'ndaki zorlu eğitimlerle her an göreve hazır

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de itfaiyenin dalgıç ekibi, zorlu görevlere ve arama kurtarma çalışmalarına her an hazır olmak için Munzur Çayı'nda sıkı eğitimlerden geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Tunceli'de itfaiyenin dalgıçları Munzur Çayı'ndaki zorlu eğitimlerle her an göreve hazır

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de itfaiyenin dalgıç ekibi, zorlu görevlere ve arama kurtarma çalışmalarına her an hazır olmak için Munzur Çayı'nda sıkı eğitimlerden geçiyor.


        Kentte doğal güzellikleriyle öne çıkan Munzur ve Pülümür çayları yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

        Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi dalgıçları da olası boğulma vakalarına ve su kaynaklı afetlere daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla eğitimlere katılıyor.

        Debisi yüksek Munzur Çayı'nda belirli aralıklarla eğitim yapan dalgıçlar, temel dalış teknikleri, su altı acil durumlarda hareket tarzları, kısıtlı görüşlerde dalış ve ekipman kullanımı gibi birçok konuda uygulamalar gerçekleştiriyor.

        Bu sayede kabiliyet ve dayanıklılıklarını artıran dalgıçlar, Munzur Çayı'ndaki riskli noktaları da belirleyerek farklı senaryolar üzerinden zorlu tatbikatlar yapıyor.

        Dalış amiri Kerim Gündüz, AA muhabirine, arama kurtarma ekibinde 8 personelin görev aldığını söyledi.

        Periyodik olarak eğitimler düzenlediklerini belirten Gündüz, "Munzur Çayı'nın 20 kilometrelik bir alanında eğitimlerimiz oluyor. Bu eğitimler gerçekten çok zor şartlarda yapılıyor ve kondisyon ile dayanıklılık gerektiriyor." dedi.

        - Amaç olası vakalara hızlı müdahale

        Burak Doba da Tunceli Belediyesi'nde yaklaşık 6 yıldır itfaiye eri ve arama kurtarma dalgıcı olarak görevini sürdürdüğünü dile getirdi.

        Doba, olası vakalara hızlıca müdahale etmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Eğitim faaliyetlerimizin temel amacı Munzur Çayı'na gelen misafirlerin olası yaşayabileceği kazalara karşı hızlı ve düzgün müdahale etmek. Eğitim parkurumuz Ovacık'tan Tunceli merkeze uzanan Munzur Çayı ile Pülümür'den Tunceli merkeze uzanan Pülümür Çayı olarak geçiyor. Bunu sektörlere ayırıp eğitimleri bu alanlar içerisinde yapıyoruz."

        Arama kurtarma teknikeri Barış Göktepe de eğitimler sayesinde Munzur ve Pülümür çaylarının riskli alanlarını belirlediklerini anlattı.

        Eğitimlerin kendilerine büyük katkı sağladığını vurgulayan Göktepe, "Ağaç dallarının biriktiği ve girdapların oluştuğu yerlerde detaylı çalışmalar yapıyoruz. Böylelikle herhangi bir vaka yaşandığı zaman nasıl müdahale edeceğimiz konusunda kararlı ve pratik adımlar atıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Altın 6 ayın dibinden döndü
        Altın 6 ayın dibinden döndü
        Halkbank'tan dava açıklaması
        Halkbank'tan dava açıklaması
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!
        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş

        Benzer Haberler

        Tunceli'de öğretmenlere ve MEB AKUB ekiplerine orman yangınları eğitimi
        Tunceli'de öğretmenlere ve MEB AKUB ekiplerine orman yangınları eğitimi
        Tunceli'de anlamlı mezuniyet buluşması
        Tunceli'de anlamlı mezuniyet buluşması
        Mantar toplamak için araziye çıkıp kaybolan şahıs bulundu
        Mantar toplamak için araziye çıkıp kaybolan şahıs bulundu
        Çemişgezek'te vatandaşlara fiziksel sağlık taraması yapıldı
        Çemişgezek'te vatandaşlara fiziksel sağlık taraması yapıldı
        Tunceli'de dağlık alanda yolunu kaybeden kişi ekiplerce bulundu
        Tunceli'de dağlık alanda yolunu kaybeden kişi ekiplerce bulundu
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı