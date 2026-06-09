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        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Diyarbakır'dan Tunceli'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Ekiplerin, Pertek Feribot Uygulama Noktası'nda bir aracı durdurduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Araçtaki aramada 2 kilo 545 gram skunk ele geçirildi. Operasyonun devamında yakalanan diğer şüpheliler ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 200 gramın üzerinde skunk ile 4 sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında gözaltına alınan B.T, Ö.Y. ve S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi."

        Açıklamada, zanlılardan B.T. ve Ö.Y'nin tutuklandığı, S.Ç'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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