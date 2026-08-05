Tunceli'de kültür, sanat ve spor etkinliklerinin yapılacağı "MamekiFest" başladı.



Valilik, Tunceli Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının işbirliğiyle hazırlanan festival kapsamında Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda açılış programı düzenlendi.



Etkinlikte kadınlar tarafından erbane dinletisi yapıldı, halk oyunları gösterisi sergilendi.



Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, burada yaptığı konuşmada, Tunceli'ye yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda misafir geldiğini söyledi.



Şehirdeki yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Aygöl, festival kapsamında güzel bir program hazırladıklarını belirtti.



Festivalde doğa ve kültürü bir araya getirdiklerini ifade eden Aygöl, "Bu festivali yapmamızdaki amacımızdan birincisi bu memleketin esnafı 8 ay kışı geçirir ve bir 4 ay hemşehrilerimiz gelecek biz para kazanacağız, geçimimizi sağlayacağız diye umut içerisindeler. İkincisi memleketine özlem duyan vatandaşlarımız geldiğinde keyifli günler geçirmek istiyor. Kültürü, sanatı, sporu görmek ve şehrin güzelliklerini yaşamak istiyorlar." dedi.



Aygöl, 7'den 70'e her kesimin kendinden bir şeyler bulduğu festival hazırladıklarını belirterek, "Bir seneyi aşkın süredir buradayız. Hiçbir etkinliğimizde ve programımızda, bu festival dahil bize emanet edilen belediyemizin bir kuruş parası harcanmadı, bundan sonra da harcanmayacak." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Aygöl ve katılımcılar davul zurna eşliğinde halay çekti.



Program kapsamında 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde su sporları ve kültürel etkinlikler yapıldı.

