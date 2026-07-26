Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi

Tunceli'de yaklaşık 200 metrelik uçurumdan Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi Barge yolunda otomobilin Munzur Çayı'na düşmesi sonucu yaralanan sürücü Elif Zilan Söylemez, tedavi gördüğü Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Hakan Özkan'ın ise Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Öte yandan ​​​​​​​Munzur Çayı'nda bulunan araç, iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı. - Olay Elif Zilan Söylemez'in kullandığı 62 AL 020 plakalı otomobil, dün akşam Cumhuriyet Mahallesi Barge yolunda kontrolden çıkıp yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanarak Munzur Çayı'na düşmüş, kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Hakan Özkan, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralı Elif Zilan Söylemez, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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