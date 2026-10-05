Tunceli'de otomobilin büfeye girme anı güvenlik kamerasında
Tunceli'de otomobilin büfeye girdiği ve 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tunceli'de otomobilin büfeye girdiği ve 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ş.S'nin kullandığı 23 ACH 741 plakalı otomobilin dün Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde büfeye girdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Araçtaki 2 kişi ile büfe önünde bulunan 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin büfenin önünde bekleyenlere ve malzemelere çarparak durduğu görüldü.
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