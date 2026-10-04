Tunceli'de otomobilin büfeye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Tunceli'de otomobilin büfeye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Giriş: 04.10.2026 - 23:46 Güncelleme:
Tunceli’de otomobilin büfeye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi’nde Ş.S’nin kullandığı 23 ACH 741 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak büfeye girdi.
Kazada, araçtaki 2 kişi ile büfe önünde bulunan 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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