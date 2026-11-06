Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, akşam üzeri şiddetini arttırarak devam etti. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken sağanak yağış nedeniyle yollarda kayan araçlarda maddi hasar oluştu.

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