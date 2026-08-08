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        Tunceli'deki MamekiFest'te jet ski ve flyboard gösterisi yapıldı

        Tunceli'de "MamekiFest" kapsamında jet ski ve flyboard gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 20:42 Güncelleme:
        Tunceli'deki MamekiFest'te jet ski ve flyboard gösterisi yapıldı

        Tunceli'de "MamekiFest" kapsamında jet ski ve flyboard gösterisi düzenlendi.

        Valilik, Tunceli Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının işbirliğiyle hazırlanan festival sürüyor.

        Festival dolayısıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Parkı mevkisinde jet ski ve flyboard gösterisi gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 1 saat süren gösteri sonrası vatandaşlar tekne turlarına katılıp kano, kürek ve rafting yaptı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin "Terörsüz Türkiye" sürecinin güzelliklerinin en net şekilde yaşandığı şehir konumunda olduğunu söyledi.

        Çok önemli bir festival düzenlediklerini ifade eden Aygöl, "Festival etkinliklerimize çarşamba günü 15 Temmuz Şehirler Parkı'nda başladık ve dün itibarıyla da Mameki Parkı'na geldik. Programımızın içerisinde 7'den 70'e her vatandaşımızın kendinden bir şeyler bulabileceği doğa, spor, çocuk oyunları, kültür, sanat, su sporları, müzik ve eğlence etkinlikleri var. Festivale katılanlar huzurun tadını çıkarıyor." dedi.

        Aygöl, yaz döneminde yurt içi ve yurt dışından Tunceli'ye yoğun turist geldiğine dikkati çekti.

        Geçen hafta kente 54 bin aracın giriş yaptığını vurgulayan Aygöl, "Şenliklerin, festivallerin bu duruma etkisi olduğunu değerlendiriyoruz. Açıkçası biz turizm altyapısı olarak şu anda gelen vatandaşlarımıza karşılık veremeyecek durumda olduğumuzu görüyoruz ve turizme yönelik çok ciddi altyapılara başlandı, devam ediyor. Çevre illerdeki vatandaşlarımızın da festivallerden ve etkinliklerden faydalandığını görüyoruz." diye konuştu.

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