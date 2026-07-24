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        Bakan Uraloğlu, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Odağımız, millete hizmet etmektir. Bizim odağımız, siyasi çekişmelerin arasında kaybolmak değildir. Onun için biz halisane yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Bakan Uraloğlu, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Odağımız, millete hizmet etmektir. Bizim odağımız, siyasi çekişmelerin arasında kaybolmak değildir. Onun için biz halisane yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Uraloğlu, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Yalova Güney Çevre Yolu'nun inşasına başladıklarını söyledi.

        Projeyi ziyaret ederek ne zaman biteceğine dair tahminler yürüteceklerini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Düşündüğümüz, İzmit'ten gelecek olan Güney Otoyolu'nun bu çevre yoluna bağlanması da 8 kilometrelik bir yolla. Bu da doğru bir talep. Onu inşallah teşkil edeceğiz. Esasında bir taraftan İzmit, bir taraftan Çınarcık-Armutlu'ya kadar olan ciddi bir aks bütünlüğünü de böylece sağlamış olacağız. Yaptığımız birçok hizmetler var. İşte Tonami Kavşağı'ndan tutun Bursa'daki şu andaki çalışmalarımız, farklı seviyeli kavşaklarımız... Elbette bunları biz yapmaya gayret edeceğiz."

        Önceden akıllarda "Devlet aldığı bu vergileri, bu paraları ne yapıyor?" sorusunun bulunduğunu dile getiren Uraloğlu, "Şimdi diyoruz ki 'Ya bu devlet bu kadar yatırımı yapacak imkanı nereden buldu?'" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "Siz iyi niyetliyseniz, Allah rızası için yola çıkmışsanız, Allahutaala sizin işlerinizi de paranızı da bereketlendiriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz, tam da bunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız diyor ya 'Allahutaala, bana sizler gibi yol arkadaşı nasip ettiği için ne kadar şükretsem azdır.' Biz de gerçekten bize böyle bir lider nasip ettiği için Allahutaala'ya ne kadar şükretsek azdır."

        - "Yolumuza devam ediyoruz"

        Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "davasıyla, ülkesiyle ve milletiyle dertlenen bir insan olduğunu" vurguladı.

        Görevini yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırtından yük almak için çabaladığına değinen Uraloğlu, "Yolumuza devam ediyoruz. Bazen sıkıntılarımız oluyor. Onlara da sabrettik mi, gayret ettik mi onlar da gidiyor. Yine işte vatandaşlarımızın bazı dertleri var. Gerek bireysel gerekse de yöresel, hani hizmet anlamında. Onları da dinliyoruz." diye konuştu.

        AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gönül köprüleri inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Başta ailemiz olmak üzere, komşumuz, akrabamız olmak üzere herkese sahip çıkmalıyız. Doğruyu, ısrarla anlatmalıyız onlara. Biz, hani o bir damlanın mermeri sürekli damlayarak deldiği gibi, biz de anlatmalıyız. Eğer bir eksiklik varsa onu kendimizde görmeliyiz. Geçmişte yüksek oy aldığımız, daha çok vekil kazandığımız, daha çok belediye kazandığımız yerde şimdi kazanamamışsak o zaman bizde bir eksiklik vardır. Doğru anlatamamışızdır. İyi hizmet edememişizdir ama bu, bizim mayamızda var. Allah'ın izniyle, iyi niyetle beraber yolumuza devam edeceğiz ve çok daha güzel sonuçlar alacağız."

        Uraloğlu, "2028 seçimleri, önümüzdeki seçimler, her ne zaman yapılacaksa orada Allah'ın izniyle en iyi sonuçları alacağımıza şüphemiz yok." diyerek, "Odağımız, millete hizmet etmektir. Bizim odağımız, siyasi çekişmelerin arasında kaybolmak değildir. Onun için biz halisane yolumuza devam edeceğiz. Nedir görevimiz? Sefere çıkmaktır. Zafer, Allahutaala'nın takdiridir. Onun için bize şimdiye kadar Allahutaala zaferi nasip etti. Bundan sonra da zaferi inşallah nasip edecektir." ifadelerini kullandı.


        Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve diğer ilgililer ile partililer katıldı.

        Bu arada Bakan Uraloğlu, program öncesi beraberindekilerle Yalova Valiliğini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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