Çınarcık'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Çınarcık Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kırıcı, ilçe kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Hasanbaba Mahalle Muhtarı Ünsal Coşgun ile Ortaburun Köyü Muhtarı Fırat Tanrıkulu, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.
Çelenk sunumunun ardından Şenköy Köyü Muhtarı Ersin Parlak, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Tören sonrası muhtarlar ve katılımcılar, Çınaraltı Aile Çay Bahçesinde bir araya geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.