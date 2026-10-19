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        Çınarcık'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Çınarcık'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Çınarcık Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kırıcı, ilçe kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

        Hasanbaba Mahalle Muhtarı Ünsal Coşgun ile Ortaburun Köyü Muhtarı Fırat Tanrıkulu, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

        Çelenk sunumunun ardından Şenköy Köyü Muhtarı Ersin Parlak, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Tören sonrası muhtarlar ve katılımcılar, Çınaraltı Aile Çay Bahçesinde bir araya geldi.

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