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        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Çınarcık'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Çınarcık'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 13:40 Güncelleme:
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        Çınarcık'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Vali Akı Caddesi Kaktüs Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinden duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi.


        Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

        Buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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