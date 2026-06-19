Çınarcık'ta havalandırma boşluğuna düşen karga kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir sitenin havalandırma boşluğuna düşen karga, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Karpuzdere Mahallesi Berkler Sokak'taki sitenin sakinleri havalandırma boşluğundan gelen kuş sesleri üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kargayı mahsur kaldığı havalandırma boşluğundan çıkardı. Ekipler tarafından su ve mama verilen kuş, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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