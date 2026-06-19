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        Çınarcık'ta havalandırma boşluğuna düşen karga kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir sitenin havalandırma boşluğuna düşen karga, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Çınarcık'ta havalandırma boşluğuna düşen karga kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir sitenin havalandırma boşluğuna düşen karga, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


        Karpuzdere Mahallesi Berkler Sokak'taki sitenin sakinleri havalandırma boşluğundan gelen kuş sesleri üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kargayı mahsur kaldığı havalandırma boşluğundan çıkardı.

        Ekipler tarafından su ve mama verilen kuş, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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