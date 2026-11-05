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        Mezatta açık artırma ile satılan kasımpatı, tezgahlarda buketi 1000 TL'ye kadar alıcı buluyor

        TÜRKİYE'nin çiçek ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yalova'da, sonbaharın simge çiçeklerinden kasımpatı, kasım ayı ile birlikte sektöre hareketlilik getirdi. Mezatlardaki açık artırmada en fazla fiyatı veren çiçek satıcılarının aldığı kasımpatı, tezgahlarda buketi 1000 TL'ye kadar alıcı bulurken; satışlarında da şimdiden yüze 50 artış yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Mezatta açık artırma ile satılan kasımpatı, tezgahlarda buketi 1000 TL'ye kadar alıcı buluyor

        TÜRKİYE'nin çiçek ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yalova'da, sonbaharın simge çiçeklerinden kasımpatı, kasım ayı ile birlikte sektöre hareketlilik getirdi. Mezatlardaki açık artırmada en fazla fiyatı veren çiçek satıcılarının aldığı kasımpatı, tezgahlarda buketi 1000 TL'ye kadar alıcı bulurken; satışlarında da şimdiden yüze 50 artış yaşandı.

        Sonbaharın simge çiçeklerinden kasımpatı, kasım ayı ile birlikte sektörde hareketlilik getirdi. Açık artırmada en fazla fiyatı veren çiçek satıcılarının aldığı birçok renkten oluşan kasımpatılar, tezgahları süslemeye başladı. Mezat alanında da yoğunluk yaşanırken, farklı renk ve çeşitlerdeki kasımpatılar alıcılarını buldu. Türkiye'nin çiçek ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yalova'da, genel çiçek satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış kaydedildi. Kasımpatılarda bu oran şimdiden yüzde 50 olurken, çiçekçi tezgahlarında buketleri 750 ila 1000 TL fiyat aralığında satışa sunuluyor.

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        YALOVA'DA 723 BİN ADET KASIMPATI ÜRETİLDİ

        Yalova'nın önemli bir süs bitkisi üretim merkezi olduğunu belirten Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, kasımpatı üretiminin aşamalarına ilişkin bilgi verdi. Yalova'da 2025 yılında yaklaşık 723 bin adet kasımpatı üretildiğini söyleyen İlmeç, bu yıl da üretimin benzer seviyelerde olmasının beklendiğini ifade etti. İlmeç ayrıca yaklaşan Öğretmenler Günü nedeniyle çiçek satışlarının daha da artmasının beklendiğini söyledi.

        'ÜRETİMDE İKİ FARKLI YÖNTEM KULLANILIYOR'

        Kasımpatıların hasat döneminin geldiğini belirten İlmeç, "Yalova, iç ve dış mekan süs bitkileri ile kesme çiçeklerde ülkemizin önemli bir ili. İlimizde kasım ayının gelmesiyle birlikte kasımpatılarımız da açmaya ve mezatlarda yer almaya başladı. Bu anlamda kentte önemli bir yoğunluk yaşanıyor. Yalovalı kasımpatı üreticilerimiz özellikle Antalya ve İzmir illerinden temmuz ayında temin ettikleri fideleri, 15 Temmuz ile 10 Ağustos arasında seralarına ve üretim alanlarına dikmeye başlamışlardı. Bugünlerde de kasımpatılar açmaya başladı. Üretimde iki farklı yöntem kullanılıyor. Bunlardan birinde aydınlatma ya da karartma işlemi yapılmadan, normal doğal büyüme aşamasına bırakılarak yetiştiriliyor. Bu şekilde üretim yapılan işletmelerimizde kasımpatılar hasat dönemine gelmiş oldu. Karartma şeklinde üretim yapılan kasımpatılar da önümüzdeki günlerde hasada gelecek" dedi.

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        'DAHA YOĞUN TALEP BEKLİYORUZ'

        İlmeç, "Yalova’da 2024 ve 2025 yıllarındaki üretime baktığımızda yaklaşık 723 bin adetlik bir kasımpatı üretimimiz mevcut. Bu yıl da bu üretim potansiyeliyle birlikte yine aynı tempoda ve aynı miktarda devam edeceğimizi düşünüyoruz. Kasım ayının gelmesiyle birlikte hem çiçek sektöründe hem de yaklaşan Öğretmenler Günü ile alakalı ürettiğimiz çiçeklerin piyasada daha yoğun bir şekilde talep görmesini bekliyoruz" diye konuştu.

        'MÜŞTERİNİN TERCİHİNE GÖRE FARKLI BUKETLER YAPIYORUZ'

        Çiçekçi esnafı Özer Semiz ise "Kış sezonu başladı ve kesme çiçekte farklı çeşitler artık çıkmaya başladı. Şu anda en çok rağbet gören çiçekler kasımpatılar oldu. Onlarla buketler yapıyoruz, vatandaşlar da kasımpatıları tercih ediyor. Kasımpatının birçok rengi ve çeşidi mevcut. Şu anda ortalama kasımpatı buketlerimizin fiyatı 750 ila 1000 TL arasında değişiyor. Müşterinin tercihine göre farklı renklerde, farklı buketler de yapıyoruz" dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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