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        "TCG Tuzla" Yalova'da ziyarete açıldı

        Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Tuzla karakol gemisi, ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 17:36 Güncelleme:
        "TCG Tuzla" Yalova'da ziyarete açıldı

        Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Tuzla karakol gemisi, ziyarete açıldı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı İskelesi'ne demirleyen TCG Tuzla'yı, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar çocuklarıyla ziyaret etti.

        Görevli askeri personelin tanıttığı gemiyi gezen ziyaretçiler, gemi bölümleri ve yürütülen görevler hakkında bilgilendirildi.

        Gemiyi eşi ve yakınlarıyla birlikte ziyaret eden Kıbrıs gazisi Vehbi Öziş, gemiyi görünce Kıbrıs Barış Harekatı dönemini hatırladığını belirterek, "Hoşumuza gitti. O günlerdeki gemiler gibi değil. Çok teknolojik, çok güzel olmuş." dedi.

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        Eşiyle gemiyi gezdiği için mutlu olduğunu anlatan Nuriye Öziş de "Çok duygulandım. Ben zaten askerleri çok seviyorum. Televizyonda bazen izlerken bile ağlarım. Geminin teknolojik olarak donanımlı olması bizi mutlu etti. Çağa uygun olmasıyla ülke olarak kendimizi daha da güvende hissettik." diye konuştu.

        TCG Tuzla'nın, demirlediği iskelede gün boyu ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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