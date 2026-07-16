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        Yalova'da 2 motosikletin karıştığı kazada karı koca öldü, 1 çocuk yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada karı koca öldü, 3 yaşındaki oğulları yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Yalova'da 2 motosikletin karıştığı kazada karı koca öldü, 1 çocuk yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada karı koca öldü, 3 yaşındaki oğulları yaralandı.

        Mustafa Sezer (28) yönetimindeki 16 BTZ 421 plakalı motosiklet, Çınarcık-Yalova kara yolu üzerindeki kavşakta önünde seyreden Ö.B.S'nin kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı.

        Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mustafa Sezer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sağlık ekipleri Sezer'in kazada yaralanan eşi Yaren Sezer ile 3 yaşındaki oğulları Alpaslan Sezer'i ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Hastanede tedavi altına alınan Yaren Sezer, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Alpaslan Sezer'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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