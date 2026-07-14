Yalova'da 500 gram akrep zehri ele geçirildi
Yalova'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 500 gram akrep zehri ele geçirildi.
Yalova'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 500 gram akrep zehri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çiftlikköy ilçesinde F.C.A'ya ait otomobilde arama yaptı.
Aramada, şişe içerisinde yaklaşık 500 gram akrep zehri ele geçirildi.
Jandarma, şüpheliler F.C.A, I.A. ve A.A'yı yakaladı. I.A. ve A.A'nın akrep zehrini yasa dışı yollarla Suriye'den getirdikleri ve Türkiye'de satmaya çalıştıkları belirlendi.
Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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