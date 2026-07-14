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        Yalova'da 500 gram akrep zehri ele geçirildi

        Yalova'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 500 gram akrep zehri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Yalova'da 500 gram akrep zehri ele geçirildi

        Yalova'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 500 gram akrep zehri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çiftlikköy ilçesinde F.C.A'ya ait otomobilde arama yaptı.

        Aramada, şişe içerisinde yaklaşık 500 gram akrep zehri ele geçirildi.

        Jandarma, şüpheliler F.C.A, I.A. ve A.A'yı yakaladı. I.A. ve A.A'nın akrep zehrini yasa dışı yollarla Suriye'den getirdikleri ve Türkiye'de satmaya çalıştıkları belirlendi.

        Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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