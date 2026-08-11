Yalova'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Yalova'da program düzenlendi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, partide düzenlenen programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 25 yıllık süreçte yalnızca iktidarda bulunmadığını, aynı zamanda milletin emanetini taşıyarak Türkiye'nin her alanda büyümesi ve güçlenmesi için mücadele ettiğini belirtti.

Bu süreçte çeşitli siyasi ve ekonomik sınamalarla karşılaşıldığını ifade eden Güçlü, şöyle konuştu:

"Bu yolculuk boyunca kapatma davalarından 27 Nisan e-muhtırasına, gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına, terör saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar demokrasimizi, milli iradeyi ve Türkiye'nin istiklalini hedef alan sayısız saldırıyla karşılaştık. Küresel ekonomik krizlerle, salgınlarla, savaşlarla ve asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin yol açtığı büyük yıkımla mücadele ettik."

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Güçlü, AK Parti döneminde sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümle hastaneleri, şehir hastanelerini ve modern sağlık merkezlerini milletimizin hizmetine sunduk. Eğitimde dersliklerden üniversitelere, yurtlardan teknoloji altyapısına kadar büyük bir seferberlik başlattık. 81 ilimizin tamamını üniversiteyle buluşturduk. TOKİ eliyle milyonlarca vatandaşımızı güvenli ve modern konutlara kavuşturduk. Yaşlılarımızdan engelli vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahibi ailelerimizden şehit yakınları ve gazilerimize kadar toplumun her kesimini kuşatan sosyal destek mekanizmaları kurduk. 6 Şubat depremlerinin ardından şehirlerimizi yalnızca yeniden inşa etmekle kalmadık, daha dirençli ve daha güvenli bir geleceğin temellerini attık."

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Savunma sanayisi ve teknoloji alanındaki gelişmelere de dikkat çeken Güçlü, "İHA'larımız, SİHA'larımız, Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Kızılelma, HÜRJET, KAAN, ATAK, Gökbey, TCG Anadolu ve Altay tankı gibi yerli ve milli projelerimizle savunma sanayiinde Türkiye'nin adını dünyanın önde gelen ülkeleri arasına yazdırdık. Bir dönem savunma ihtiyaçları için başkalarının kapısında bekletilen Türkiye'yi, bugün kendi ihtiyaçlarını karşılayan ve dost ülkelerin güvenliğine katkı sağlayan bir konuma ulaştırdık." ifadelerini kullandı.