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        Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

        Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 22:14 Güncelleme:
        Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

        Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medyadan kendisine ulaşan genç kızları, gazino türü iş yerlerinde çalışmaya davet eden T.B, Altınova ilçesindeki bir eğlence mekanında yakalandı.

        "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" ile "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yapmak" suçlarından da araması bulunan T.B, gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.B, "fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntülü, yazılı ve sözlü ürünleri vermek, dağıtmak veya yaymak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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