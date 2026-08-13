Yalova'da Marmara Depremi'nin 27. yılında hayatını kaybedenler için anma programları düzenlenecek

Deprem Anıtı'nda saat 22.00'de başlayacak programda, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek. Protokol konuşmaları ve video gösteriminin yapılacağı programda, anma stantları ziyaret edilerek çeşitli ikramlar yapılacak.

Pazar günü saat 21.30'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan Deprem Anıtı'na protokol ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş gerçekleştirilecek.

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