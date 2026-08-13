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        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova'da Marmara Depremi'nin 27. yılında hayatını kaybedenler için anma programları düzenlenecek

        Yalova'da Marmara Depremi'nin 27. yılında hayatını kaybedenler için anma programları düzenlenecek

        Yalova'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için çeşitli anma programları düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Yalova'da Marmara Depremi'nin 27. yılında hayatını kaybedenler için anma programları düzenlenecek

        Yalova'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için çeşitli anma programları düzenlenecek.

        Marmara Depremi'nin 27. yılında yarın saat 11.30'da Yalova Mezarlığı'nda depremde hayatını kaybedenler anılacak.

        Aynı gün cuma namazı öncesinde Yalova Merkez Camisi'nde mevlit okunacak.

        Pazar günü saat 21.30'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan Deprem Anıtı'na protokol ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş gerçekleştirilecek.

        Deprem Anıtı'nda saat 22.00'de başlayacak programda, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek. Protokol konuşmaları ve video gösteriminin yapılacağı programda, anma stantları ziyaret edilerek çeşitli ikramlar yapılacak.

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        Pazartesi günü saat 02.30'da depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek.

        Saat 03.02'de ise depremde yaşamını yitirenlerin anısına Deprem Anıtı'na karanfil bırakılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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