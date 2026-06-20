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        Yalova'da meyve veren bonsai dutun hasadı yapıldı

        Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın büyük bonsai müzelerinden biri olan Yalova Bonsai Müzesi'nde meyve veren dut ağacında hasat yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Yalova'da meyve veren bonsai dutun hasadı yapıldı

        Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın büyük bonsai müzelerinden biri olan Yalova Bonsai Müzesi'nde meyve veren dut ağacında hasat yaptı.

        Yalova İl Özel İdaresi tarafından işletilen müzeye gelen Usta, meyve veren ve dünyanın en küçük ağaçlarından biri olan bonsai dutun hasadına katıldı.

        İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ile hasat yapan Usta, tadına baktığı meyvenin çok özel olduğunu ifade etti.

        Vali Usta, AA muhabirine, Yalova Bonsai Müzesi'nde 70 farklı türde 200 bonsainin sergilendiğini söyledi.

        Müzenin turist ağırlama sayısının da iyi olduğunu dile getiren Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İnşallah görünürlüğümüz arttıkça, haberlerimiz ajanslarımız tarafından Türkiye'ye yayıldıkça gerek yurt içi gerekse yurt dışından büyük katılım olacak diye düşünüyorum. Bu vizyonel bakış açısından dolayı İl Genel Meclisimize, başkanımıza valiliğimize, il özel idaremize ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burayı defalarca ziyaret ettim. Burada sadece bir kamu görevinden ziyade bir adanmışlık duygusuyla çalışıyorlar. Yaptıkları işin farkındalar ve ne şekilde bir katma değer sunduklarını biliyorlar. Kısa zamanda bu kadar mesafe almasının nedenlerinden bir tanesi de bu özverili çalışmaları."

        Usta, hasat ettiği dutun lezzetli olduğunu belirterek "Artık dutun da bonsaisinin olduğunu bu vesileyle kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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