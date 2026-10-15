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        Yalova'da ölü yunus sahile vurdu

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Yalova'da ölü yunus sahile vurdu

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.

        Taşliman Mahallesi Barbaros Caddesi sahilinde hareketsiz duran yunusu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yunusun öldüğünü belirledi.

        Ekipler, daha sonra yunusu bulunduğu yerden kaldırdı.

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