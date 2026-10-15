Yalova'da ölü yunus sahile vurdu
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.
Giriş: 15.10.2026 - 14:15 Güncelleme:
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.
Taşliman Mahallesi Barbaros Caddesi sahilinde hareketsiz duran yunusu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yunusun öldüğünü belirledi.
Ekipler, daha sonra yunusu bulunduğu yerden kaldırdı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ