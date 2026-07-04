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        Yalova'da su kuyusunda mahsur kalan köpek kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, yaklaşık 3 gündür eski bir su kuyusunda mahsur kalan köpek ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Yalova'da su kuyusunda mahsur kalan köpek kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, yaklaşık 3 gündür eski bir su kuyusunda mahsur kalan köpek ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Esenköy beldesindeki vatandaşların ormanlık alandan yaklaşık 3 gündür bir köpek sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ES-AK Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Sarp ve yoğun bitki örtüsüne sahip arazide yürütülen arama çalışmaları sonucunda sesin, eski bir su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpekten geldiği belirlendi.

        Ekiplerin gerçekleştirdiği kurtarma çalışmasıyla kuyudan çıkarılan köpek, sedyeyle güvenli alana taşındı.

        İlk kontrolleri yapılan köpek, tedavi ve bakımının sürdürülmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde Çınarcık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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