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        Yalova'da tarihi eser operasyonunda sikke ve objeler ele geçirildi

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 228 sikke ile 28 tarihi obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Yalova'da tarihi eser operasyonunda sikke ve objeler ele geçirildi

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 228 sikke ile 28 tarihi obje ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.F'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin kullandığı aracı Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki yol kontrol noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 228 adet sikke ile 28 adet tarihi obje ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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