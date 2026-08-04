Yalova'da tarihi eser operasyonunda sikke ve objeler ele geçirildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 228 sikke ile 28 tarihi obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.F'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin kullandığı aracı Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki yol kontrol noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 228 adet sikke ile 28 adet tarihi obje ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

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