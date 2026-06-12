Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çınarcık'ta operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 677 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.