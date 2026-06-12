Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çınarcık'ta operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 677 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.



"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

