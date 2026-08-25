Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde İ.Ş'nin üzerinde yaptığı aramada 17 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı, B.K'ye ait tarladaki barakada yapılan aramada ise 40 kök kenevir bitkisi buldu.

Yalova merkezde Y.T'nin üzerinde yapılan aramada satışa hazır 5'er gramlık poşetler halinde toplam 35 gram sentetik uyuşturucu, evinde yapılan aramada da 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ş, B.K. ve Y.T. hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından adli işlem başlatıldı.