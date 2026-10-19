Yalova'daki jandarma operasyonunda kenevir ve mühimmat ele geçirildi
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheliden biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheliden biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çiftlikköy ilçesine bağlı Burhaniye köyündeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında 5 ayrı adreste gerçekleştirilen aramalarda, 7 kök kenevir bitkisi, 15 gram kenevir tohumu ve 1 gram kubar esrar ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 98 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 8 adet 9,65 milimetre, 3 adet 5,56 milimetre, 2 adet 7,62 milimetre ve 2 adet 7,65 milimetre çapında fişek ile 1 adet 12,7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı ve 1 cep telefonu bulundu.
Olayla ilgili şüpheliler R.K. ve E.Ü, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüpheli F.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Yalova Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
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