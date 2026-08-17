ABD'deki yarışmadan ödülle dönen roket takımı gözünü TEKNOFEST'e çevirdi

YAKUP SAĞLAM - Çukurova Üniversitesi bünyesinde tasarladıkları roketle ABD'de düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda (IREC) ikincilik ödülü alan 1,5 Adana Roket Takımı, TEKNOFEST'e şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor.

Makine, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin yer aldığı takım, atmosferin belirli katmanlarında bilimsel ölçümler yapmak ve çeşitli deneysel yükleri yüksek irtifalara taşımak amacıyla kullanılan roket tasarladı.

Projenin elektronik, yazılım ve üretim sürecinde de görev alan gençler, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Türk Hava Yollarının desteğiyle 15-20 Haziran'da ABD'nin Texas eyaletindeki Midland kentinde düzenlenen IREC'te Türkiye'yi temsil etti.

REKLAM

1,5 Adana Roket Takımı, 25 ülkeden 141 ekibin mücadele ettiği yarışmada hedef irtifayı yüzde 99,92 doğrulukla tahmin ederek "James Barrowman Uçuş Tahmini Doğruluk Ödülü"nde ikinci oldu.

Kente moralli dönen takım, TEKNOFEST kapsamında 7-14 Eylül'de Aksaray'da düzenlenecek roket yarışmasına yoğunlaştı.

Faydalı yükü hedef irtifaya ulaştırdıktan sonra paraşütle kontrollü şekilde yeryüzüne dönerek yeniden kullanılabilecek bir roket geliştiren takım, birincilik hedefledikleri yarışma öncesi üretim ve test çalışmalarını sürdürüyor.

- "Yaptığımız analiz, üretim ve tasarımı doğrulayan bir ödül oldu"

Takım kaptanı Muhammed Mustafa Kemal Karaoğlu, AA muhabirine, ABD'de 141 ekip arasından ödül almanın gurur kaynağı olduğunu söyledi.

REKLAM

Yarışmada çok hassas uçuş gerçekleştirdiklerini dile getiren Karaoğlu, "Yaptığımız analiz, üretim ve tasarımı doğrulayan bir ödül oldu. Bu da bizim için kıymetli çünkü her şeyden önce bir mühendislik ödülü. Umut ve tahmin ediyorum ki hem Türkiye'de hem de nasip olursa gelecek yıl yine Amerika'da nice dereceler için yarışıyor olacağız." dedi.

- 10 bin fit yüksekliğe kadar çıktı

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Egemen Büyükaltay da tasarladıkları roketin yarışmada 10 bin fit yüksekliğe kadar çıktığını belirtti.

Gelecek yarışmalar için uluslararası tecrübe edindiklerini vurgulayan Büyükaltay, şöyle konuştu:

REKLAM

"Ülkemizi uluslararası arenada bu şekilde temsil etmek hepimizi memnun etti. Hayallerimiz de aslında buydu. Ülkemize başarıyla dönmemiz hepimizi çok mutlu etti. Amerika'da edindiğimiz ikincilik ödülüyle bu sene TEKNOFEST yarışmalarında birinciliği gözlüyoruz. Bütün çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz."

Berke Demirtaş da iki roketle katılacakları TEKNOFEST'te şampiyonluk hedeflediklerini kaydetti.