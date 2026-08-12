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        Adana Ceyhan Nehri'nde suya giren 2 çocuk kayboldu

        Adana Ceyhan Nehri'nde suya giren 2 çocuk kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Adana Ceyhan Nehri'nde suya giren 2 çocuk kayboldu

        Adana Ceyhan Nehri'nde suya giren 2 çocuk kayboldu.

        Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde serinlemek için nehre giren Suriye uyruklu Salih Rami (12) ile arkadaşı Simar Süleyman (10) gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çocukları bulmak için su üstü ve kıyıda arama çalışması başlatıldı.

        Olayı haber alan çocukların yakınlarının kıyıda bekleyişi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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