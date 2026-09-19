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        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Adana'nın Kozan ilçesinde Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, protokolün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş, 19 Eylül'ün vatan uğruna gösterilen cesaret ve fedakarlığın hatırlandığı önemli bir gün olduğunu söyledi.

        Aladağ ilçesinde de Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, protokol tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gazi Erdem Durna, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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        - Mersin

        Mut ilçesinde düzenlenen törende, protokol tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Mut Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Söylemez, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Anamur ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

        Gülnar ilçesinde de Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gazi Hasan Gündoğdu konuşma yaptı.

        - Hatay

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıt Alanı'nda tören gerçekleştirildi.

        Törende İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Tüten, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilcisi Neşet Turhan ile Şehit ve Gaziler Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fevzi Mercanoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Turhan, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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