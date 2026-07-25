Adana'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T'nin adresini tespit etti. Ekipler, Gedikli Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

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