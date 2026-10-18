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        Adana'da "2. Bağımsız Aile Festivali" düzenlendi

        Adana'da bağımlılıkla mücadelede aile ve toplum farkındalığının güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla organize edilen "2. Bağımsız Aile Festivali" ziyaretçileri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Adana'da "2. Bağımsız Aile Festivali" düzenlendi

        Adana'da bağımlılıkla mücadelede aile ve toplum farkındalığının güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla organize edilen "2. Bağımsız Aile Festivali" ziyaretçileri ağırladı.

        Valilik himayesinde Yeşilay Adana Şubesi tarafından,​​​​ paydaş kurumların da desteğiyle düzenlenen festival, Adana Havalimanı otoparkında aileleri buluşturdu.

        "Güçlü aileler, bağımsız yarınlar" sloganıyla yapılan festivalde, katılımcılara bağımlılıklardan korunmaya yönelik bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

        Ebeveyn ve çocukların çeşitli atölyeler ve gösterilerle eğlendiği etkinlikte, emniyet ve jandarmanın araç, teçhizat ve silahlarının tanıtıldığı stantlar da yer aldı.

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        Ziyaretçiler uçuş simülatörü ve emniyet kemeri simülasyon araçlarını deneme imkanı buldu, çocuklara trafik eğitimi verildi.

        Vali Mustafa Yavuz, etkinlikte müzik dinletisi sunan öğrencilerin söylediği "Mağusa Limanı" türküsünün, kendisine 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı hatırlattığını söyledi.

        Yalçın'ı hatırlamanın kendisi için duygusal bir taraf olduğunu belirten Yavuz, "Tüm şehitlerimizi, aynı şekilde şehit öğretmenimiz Yalçın'ı rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

        Bir şeyin korunması ve farkındalık oluşturulması için ailenin merkezi bir noktaya oturtulması gerektiğine işaret eden Yavuz, kendilerinin de bağımlılık konusunda farkındalığı geliştirmek için böyle bir festival düzenlediklerini anlattı.

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        Toplumda son zamanlarda dijital ortamda oynanan oyunlar, kişilerin etkilendikleri sosyal medya platformları gibi unsurlar nedeniyle olumsuz örnekler yaşandığını belirten Yavuz, şöyle devam etti:

        "Eğer çocuklarımızın arka odada ne yaptığını bilmiyorsak, elindeki tabletle, cep telefonuyla, bilgisayarla hangi mecrada, nelerle karşılaştığının farkında değilsek ve bu alanı kontrol edemiyorsak, yönetemiyorsak gerçekten büyük risklerle karşı karşıya kalacağız demektir. Çocuklarımızın bu alanda yaptıkları, çizdikleri, oynadıkları her şeyi aileler olarak kontrol etmemiz, ciddi bir farkındalık oluşturmamız lazım. Dolayısıyla bu festivalimiz, bağımlılığın her türüne karşı, uyuşturucudan dijital, alkol ve tütün bağımlılığına kadar tamamına dikkati çekiyor. Özellikle son dönemde gündemimizde olan dijital bağımlılıkla ilgili de aynı şekilde ciddi farkındalık oluşturmamız lazım."

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        Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de çocuk ve gençleri bağımlılıklardan uzak tutmak adına onların yeteneklerini keşfedebilecekleri yeni ilgi alanları ve imkanları sunmaya çalıştıklarını söyledi.

        Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım ise bugün gençleri, çocukları ve aileleri ağırladıklarını, bağımlılığın giremeyeceği, güçlü birliktelikler oluşturacak etkinliklerle devletin gücünü ve sosyal devlet anlayışını gözler önüne serdiklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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