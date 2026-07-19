Adana'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde, sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 2 motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1 sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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