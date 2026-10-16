Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde hakkında "dolandırıcılık" suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Adana'da 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde hakkında "dolandırıcılık" suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu firari B.Y'nin saklandığı ikameti belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda B.Y. yakalandı.

        Hakkında "dolandırıcılık" suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'

        Benzer Haberler

        Adana'da 2 gencin öldüğü kazada sürücü tahliye edildi: Aileler gözyaşlarına...
        Adana'da 2 gencin öldüğü kazada sürücü tahliye edildi: Aileler gözyaşlarına...
        Beta Enerji'den Romanya'nın enerji depolama altyapısına 250 MVA'lık trafo
        Beta Enerji'den Romanya'nın enerji depolama altyapısına 250 MVA'lık trafo
        Kazada ölen Hasan Emre'nin babası: Kendi evladımı bana yıkattılar ama katil...
        Kazada ölen Hasan Emre'nin babası: Kendi evladımı bana yıkattılar ama katil...
        Adana'da boğazına yiyecek parçası takılan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Adana'da boğazına yiyecek parçası takılan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
        Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)