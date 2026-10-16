Adana'da 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde hakkında "dolandırıcılık" suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 16.10.2026 - 13:25 Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesinde hakkında "dolandırıcılık" suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu firari B.Y'nin saklandığı ikameti belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda B.Y. yakalandı.
Hakkında "dolandırıcılık" suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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