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        Adana'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Adana'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Turay D'nin (45) kullandığı 01 RT 005 plakalı otomobil, Yassıçalı ve Kayhan mahalleleri arasındaki yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Takla atan otomobil, karşı şeride geçip şarampole devrildi.

        Kaza nedeniyle araçtaki sürücü ile eşi Zeliha (38) ve kızı M.M.D. (6) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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