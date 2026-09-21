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        Adana'da annesini öldüren sanığa verilen müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı

        Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Yüreğir ilçesindeki evde annesini sopayla darbederek öldüren sanığa verdiği müebbet hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Adana'da annesini öldüren sanığa verilen müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı

        Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Yüreğir ilçesindeki evde annesini sopayla darbederek öldüren sanığa verdiği müebbet hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

        Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki ikamette 25 Temmuz 2025'te annesi Teslime Çetin'i (62) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Oğuz Çetin'e (28) 14 Eylül 2026'da görülen duruşmada "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

        Mahkeme kararında sanığın, daha önce ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı annesiyle olay günü kavga ettiği belirtildi.

        Çetin'in, sopayla vurduğu annesinin iç kanama geçirerek ölmesine neden olduğu anlatılan kararda, şu değerlendirme yapıldı:

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        "Sanığın, maktulün vücudunun değişik ve hayati bölgelerine defalarca sopayla vurmak suretiyle öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşılmıştır. Sanığın, eylemi nedeniyle 'kadın olan üst soy akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına, sanığın geçmişi, aşamalardaki samimi ikrarı, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri takdiri indirim kabul edilerek verilen cezada Türk Ceza Kanunu gereği 'iyi hal' indirimi uygulanmasına karar verilerek müebbet hapse çarptırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

        Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılan Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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