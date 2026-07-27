Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gürselpaşa Mahallesi'ndeki binanın 12'nci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ikamette hasar oluştu.

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