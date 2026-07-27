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        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gürselpaşa Mahallesi'ndeki binanın 12'nci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ikamette hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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