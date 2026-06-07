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        Adana'da aranan 5 firari hükümlü polis denetiminde yakalandı

        Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü, polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 09:54 Güncelleme:
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        Adana'da aranan 5 firari hükümlü polis denetiminde yakalandı

        Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü, polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları denetimlerde durumundan şüphelendikleri kişileri durdurdu.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle yapılan kontrolde "dolandırıcılık" suçundan T.Y'nin 5 yıl, E.Ö'nün 2 yıl, İ.G'nin de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirlendi.

        Ekipler, H.U'nun hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 4 yıl 6 ay, İ.Ş'nin hakkında da "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan 5 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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