Adana'da aranan 5 firari hükümlü polis denetiminde yakalandı
Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü, polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı.
Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü, polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları denetimlerde durumundan şüphelendikleri kişileri durdurdu.
Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle yapılan kontrolde "dolandırıcılık" suçundan T.Y'nin 5 yıl, E.Ö'nün 2 yıl, İ.G'nin de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirlendi.
Ekipler, H.U'nun hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 4 yıl 6 ay, İ.Ş'nin hakkında da "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan 5 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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