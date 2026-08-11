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        Adana'da arızalanan tırdan inen sürücü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde arızalanan tırından inen sürücü, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Adana'da arızalanan tırdan inen sürücü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde arızalanan tırından inen sürücü, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Mustafa Yavuz'un (50) kullandığı 31 HK 280 dorse ve 31 ARC 301 çekici plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan mevkisinde arızalandı.

        Arızayı kontrol etmek için yol kenarında durup araçtan inen Yavuz ile tıra, Ö.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen soğan yüklü kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonda yangın çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yavuz'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyondaki yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

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        Sürücü Ö.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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