Adana'da arızalanan tırdan inen sürücü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arızayı kontrol etmek için yol kenarında durup araçtan inen Yavuz ile tıra, Ö.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen soğan yüklü kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonda yangın çıktı.

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