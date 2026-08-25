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        Adana'da aynı evde yaşadıkları kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde aynı evde kaldıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Adana'da aynı evde yaşadıkları kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde aynı evde kaldıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Gültepe Mahallesi'ndeki apartmanın ikinci katındaki ikamette 20 Ağustos'ta Emrah Kocaoğlu (33) ile birlikte yaşadığı Tamer İ. (21) ve Mehmet S. (24) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavganın ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayan şüpheliler, Kocaoğlu'nun bıçakla yaralandığını ve anahtarı bulamadıkları için evin kilitli kapısını açamadıklarını söyledi.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kilitli kapıyı açıp eve giren ekipler, Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Tamer İ. ve Mehmet S'yi gözaltına alan polis ekipleri, olayda kullanılan bıçağı apartmanın bahçesinde buldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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