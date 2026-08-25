Adana'da aynı evde yaşadıkları kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Kavganın ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayan şüpheliler, Kocaoğlu'nun bıçakla yaralandığını ve anahtarı bulamadıkları için evin kilitli kapısını açamadıklarını söyledi.

Gültepe Mahallesi'ndeki apartmanın ikinci katındaki ikamette 20 Ağustos'ta Emrah Kocaoğlu (33) ile birlikte yaşadığı Tamer İ. (21) ve Mehmet S. (24) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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