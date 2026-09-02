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        Adana'da beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Adana'da beton mikserinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Adana'da beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Adana'da beton mikserinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Abdulhekim T. idaresindeki 42 EJR 29 plakalı beton mikseri, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68046. Sokak'ta bir kişiye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, itfaiye görevlilerince aracın altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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