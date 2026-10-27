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        Adana'da bir gencin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın cezalarının gerekçesi açıklandı

        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Sarıçam ilçesinde tartıştıkları genci tabancayla öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa verilen cezaların gerekçesini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Adana'da bir gencin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın cezalarının gerekçesi açıklandı

        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Sarıçam ilçesinde tartıştıkları genci tabancayla öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa verilen cezaların gerekçesini açıkladı.

        Yeni Mahalle'de 18 Temmuz 2023'te Ekrem İpekten'in (23) öldürülmesine ilişkin tutuklanan C.Ç. (22) ve B.Ç'ye (19) 8 Eylül'deki karar duruşmasında verilen cezalara ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında, sanıklar ile maktul arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu belirtildi.

        Olay günü konuşmak için bir pastanede buluşan taraflar arasında kavga çıktığı anlatılan kararda şu tespitlere yer verildi:

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        "Sanık C.Ç. ve B.Ç'nin fikir ve eylem birliği içinde maktulü pastaneye çağırdıkları, sanıkların üzerlerinde tabanca taşıdıkları, olay yerine ilişkin kamera kayıtları incelendiğinde Ekrem İpekten'in pastaneye elinde sopa ile geldiği, taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine maktulün sopa ile sanıklara vurduğu, sanıkların da tabancayla ateş ederek Ekrem İpekten'i öldürdükleri, bu haliyle ilk haksız hareketin maktul Ekrem tarafından geldiği de dikkate alınarak, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından sanık C.Ç'nin 19 yıl, B.Ç'nin ise 13 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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