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        Adana'da bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Adana'da bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Temmuz'da Selahattin Eyyubi Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı'nda Sezai Yıldırım'ın (30) kavgada bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede ölmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla firari cinayet zanlısı S.K'yi (26) yakaladı.

        Şüpheli S.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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