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        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine K'yi (40) 25 Temmuz'da ikamet ettiği Kışla Mahallesi'ndeki evinde tabancayla vurarak öldüren çarşı ve mahalle bekçisi Hamza Eren K'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, şüphelinin olay sırasında evde bulunan 7 yaşındaki kızını yanına alıp ablasına bıraktığı öğrenildi.

        Kışla Mahallesi'ndeki sitede, 25 Temmuz'da Hamza Eren K, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine K'yi tabancayla vurarak öldürmüştü. Olay yerinden kaçan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede saklandığı adreste yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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