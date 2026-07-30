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        Adana'da cinayete tanık olduğu gerekçesiyle öldürülen gencin evinde yas hakim

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kadın cinayetine tanık oldukları gerekçesiyle öldürülen iki kuzenden biri olan 25 yaşındaki Ali Can Demir'in babası üzüntü yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Adana'da cinayete tanık olduğu gerekçesiyle öldürülen gencin evinde yas hakim

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kadın cinayetine tanık oldukları gerekçesiyle öldürülen iki kuzenden biri olan 25 yaşındaki Ali Can Demir'in babası üzüntü yaşıyor.

        Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde 25 Temmuz'da Semra Yılmaz'ın (44) yaşamını yitirdiği olayda kuzeni Sinan İlbey (28) ile öldürülen Demir'in babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu.

        Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, baba Savaş Demir'e (50) başsağlığı diledi.

        Demir, gazetecilere, Ukrayna'da inşaatta çalıştığı sırada oğlu ve yeğeninin ölüm haberini aldığını söyledi.

        Olay günü birlikte vakit geçiren oğlu ve yeğeninin, bir otomobilde bulunan Osman A. (28) ile Semra Yılmaz'ın (44) tartışmasına tanık olduklarını dile getiren Demir, kadının sığınmak için oğlunun aracına yöneldiğini söyledi.

        Demir, bu sırada Osman A'nın tabancayla önce Yılmaz'ı sonra da oğlu ve yeğenini öldürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

        "Onların olayla yakından veya uzaktan alakaları yoktu. Gezmek için oraya gitmişlerdi. Bir oğlum daha var, onun için yaşıyorum. Acımız büyük. Evlat acısı tarifsiz bir şey. Bu acının adı konulmamış, konulamaz. Çocuklarımız sevilen kişilerdi. Kadını ise tanımıyoruz. Oğlum şimdiye kadar bana hiç sesini yükseltmedi ve beni üzmedi. Herkese karşı saygılıydı. Adaletimize güveniyoruz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Üç can gitti sonuçta."

        - Olay

        Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisine otomobille giden Osman A. yanındaki Semra Yılmaz'a tabancayla ateş etmiş, park halindeki bir araçta oturan Ali Can Demir ve kuzeni Sinan İlbey'i de olaya tanık oldukları gerekçesiyle silahla vurup olay yerinden kaçmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, vurulan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanan Osman A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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