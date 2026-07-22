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        Adana'da çocuğa hırsızlık yaptırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir çocuğa semt pazarında hırsızlık yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Adana'da çocuğa hırsızlık yaptırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir çocuğa semt pazarında hırsızlık yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Dumlupınar Mahallesi'ndeki pazarda 30 Haziran'da alışveriş yapan Fatma B'nin bebek arabasına bıraktığı 140 avro ile cep telefonu çalındı.

        İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

        Kayıtta, pazarda Hümmet T. (40) ile yürüyen U.A'nın (12) hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Arkadaşının oğlu olan U.A'yı hırsızlığa yönlendirdiği öne sürülen ve "yankesicilik" suçundan kaydı bulunduğu belirlenen Hümmet T. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı, U.A. ise serbest bırakıldı.

        Güvenlik kamerası kaydında, U.A'nın bebek arabasındaki cep telefonu ve parayı çaldıktan sonra Hümmet T. ile yürümesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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