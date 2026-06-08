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        Adana'da çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Adana'da çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Çukurova Belediyesine ait 01 BFH 189 plakalı çöp kamyonu, Toros Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Figen Tuğlu'ya (71) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Tuğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekibi, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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