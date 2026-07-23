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        Adana'da denize giren 2 kişi boğuldu

        Adana'nın Karataş ilçesinde yüzmek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Adana'da denize giren 2 kişi boğuldu

        Adana'nın Karataş ilçesinde yüzmek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

        Bahçe Plajı'ndan yüzmek için denize giren Mahmut Öğün (24), Halil Yalaz (17) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi akıntıya kapılarak kayboldu.

        Plajdaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin arama çalışmaları sonucu bulunarak kıyıya çıkarılan üç kişiden Halil Yalaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hastaneye kaldırılan diğer iki kişiden Mahmut Öğün de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Boğulma tehlikesi geçiren diğer kişinin tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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