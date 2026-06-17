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        Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 10 yıl 10 ay hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dini nikahla yaşadığı karısını bıçakla ağır yaralayan sanık 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 10 yıl 10 ay hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dini nikahla yaşadığı karısını bıçakla ağır yaralayan sanık 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Suriyeli tutuklu sanık İ.A. (45) ve müşteki K.E.İ. (26) ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 27 Aralık 2025'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde çıkan tartışmada İ.A'nın mutfaktan aldığı bıçakla evin balkonuna kaçan K.E.İ'yi hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaraladığını belirtti.

        Sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğunu ifade eden savcı, İ.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık İ.A, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Eşim olay günü piknik tüpüyle bana saldırdı. Ayrıca bana hakaret etti. Beni aldattığını söyledi. Daha sonra balkona çıkarak bıçakla kendisini yaraladı. Ben asla kendisine zarar vermedim. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Müşteki K.E.İ. ise sanığın savunmasının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek İ.A'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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